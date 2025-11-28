Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Comandante dos Bombeiros do Fundão demite-se após caso de alegada violação
O comandante dos Bombeiros do Fundão, José Sousa, demitiu-se esta sexta-feira, 28 de novembro, do cargo na sequência de um alegado caso de violação praticado por bombeiros a um outro profissional.

Deixou uma mensagem à corporação e disse-se com “o coração pesado, mas com a dignidade que a casa merece”.

Oito dos 11 bombeiros do Fundão detidos pela PJ por suspeita dos crimes de violação e coação sexual foram suspensos, na sequência de um inquérito interno.

Onze bombeiros voluntários do Fundão, no distrito de Castelo Branco, foram detidos na terça-feira pela Polícia Judiciária (PJ) por serem suspeitos de dois crimes de violação e um de coação sexual, dos quais terá sido vítima um outro bombeiro, numa praxe.

Na missiva a que a agência Lusa teve acesso, José Sousa dirigiu-se ao quadro ativo dos bombeiros do Fundão e explicou a decisão tomada.

“Depois de tudo o que aconteceu (…) apresentei a minha demissão do cargo de comandante. Esta decisão foi tomada com sentido de responsabilidade e, acima de tudo, com respeito pelos superiores interesses da instituição e por todos vós, que nada fizeram para merecer carregar este peso nos ombros” vincou José Sousa.

Na mensagem, o comandante demissionário pediu ainda à corporação para que “permaneça unida e que apoie o comando que continuará”.

“Acompanhem a direção [da Associação Humanitária] neste período difícil. E, sobretudo, mantenham viva a essência do que somos: bombeiros, irmãos e mulheres e homens de palavra, honra e missão”, lê-se na missiva.

José Sousa sublinhou ainda que nunca abandonou os seus camaradas, nem “jamais lhes virará as costas”.

“Sei que este momento vos causa inquietação, tristeza e revolta, a mim também. Mas sei, ainda melhor, que o quadro ativo saberá estar à altura, como sempre esteve”.

“Deixo o cargo. Mas, nunca deixarei esta família”, frisou.

Após terem sido ouvidos em primeiro interrogatório judicial, os 11 bombeiros voluntários saíram em liberdade e oito destes ficaram impedidos de entrarem e frequentarem o quartel.

O Tribunal do Fundão revelou ainda que os bombeiros ficaram ainda proibidos de contactos com a vítima, também bombeiro.

Estão ainda proibidos de frequentar e permanecer na residência e trabalho da vítima e de esta se aproximarem a menos de 500 metros e proibidos de contactar com os demais arguidos e testemunhas dos autos.

A decisão do Tribunal considerou os “elementos de prova recolhidos até ao momento” e entendeu “verificados os perigos de continuação da atividade criminosa, perturbação do decurso do inquérito e perturbação da ordem e tranquilidade públicas”.

Três destes bombeiros estão ainda obrigados a apresentações periódicas, uma vez por semana, à quarta-feira, no posto territorial da respetiva área de residência.

Seis bombeiros estão indiciados pela prática de dois crimes de violação e um crime de coação sexual, três outros pela prática de um crime de violação e um de coação sexual e dois por um crime de violação.

O Tribunal indicou ainda que nenhum dos 11 bombeiros prestou declarações durante o interrogatório.

11 bombeiros voluntários do Fundão detidos por suspeita de abusos sexuais em "duvidosa praxe"
Bombeiros
Violação
Fundão

