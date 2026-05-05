Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria
Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria FOTO: Leonardo Negrão
Sociedade

Com carga combustível excecional e sem capacidade para a remover a tempo, Leiria pede mais vigilância, prevenção e combate a incêndios

O presidente da Câmara de Leiria alerta para um verão de risco elevado, marcado pela impossibilidade de remover, antes da época de incêndios, toda a carga combustível deixada pelas tempestades que derrubaram milhares de árvores na região. “É impossível limpar tudo o que está caído até ao verão”, avisa o autarca, que pede "mais vigilância, mais prevenção, reforço dos meios aéreos e o pré-posicionamento de meios de combate a incêndios".
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Gonçalo Lopes
Presidente da Câmara de Leiria
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