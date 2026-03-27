Colisão entre duas viaturas corta A5 em Alvide no sentido Lisboa-Cascais

Uma colisão entre duas viaturas levou esta sexta-feira, 27 de março, ao corte da autoestrada A5, ao quilómetro 24, no sentido Lisboa-Cascais, junto ao Nó de Alvide, Alcabideche, disseram à Lusa fonte dos Bombeiros de Alcabideche e da Brisa.De acordo com BCR – Brisa Concessão Rodoviária, a A5 está fechada ao quilómetro 24, em Alcabideche, no concelho de Cascais, devido a um incidente, estando o trânsito a ser desviado pelo Nó Alvide.Fonte dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche adiantou à Lusa que o corte do trânsito na autoestrada é devido a um acidente entre duas viaturas, escusando-se a adiantar mais pormenores.No local, de acordo com a mesma fonte, encontram-se meios dos Voluntário de Alcabideche e da Guarda Nacional Republicana (GNR).Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o acidente foi dado cerca das 08:47, encontrando-se no local 19 bombeiros, apoiados por nove viaturas.