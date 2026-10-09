Sociedade
Colisão entre composições do Metro de Almada faz dois feridos
A linha do Metro está interrompida e há condicionamentos rodoviários.
Duas composições do Metro de Almada colidiram na manhã desta sexta-feira, 9 de outubro, provocando ferimentos ligeiros em duas pessoas.
A colisão aconteceu na Avenida Bento Gonçalves, tendo o alerta sido dado pelas 7h20.
De acordo com fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal, a linha do Metro está interrompida e há condicionamentos rodoviários.