Colisão durante perseguição policial em Algés faz um ferido grave

Um acidente a envolver três viaturas ligeiras na Avenida Brasilia, em Algés, provocou na manhã deste sábado, 29 de agosto, um ferido grave e dois ligeiros, além de ter provocado a interrupção do trânsito.

De acordo com a informação que está a ser avançada pela SIC Notícias, a colisão terá ocorrido pelas 7h30, na sequência de uma perseguição policial. Uma viatura, em que seguiriam cinco pessoas, ter-se-á despistado, embatido em outras duas que estavam estacionadas e incendiado. Três dos ocupantes foram transportados para o hospital, enquanto os outros dois conseguiram fugir.

De acordo com o Correio da Manhã, o condutor da viatura que embateu contra as outras duas foi detido e não tinha carta de condução. Terá sido essa a razão que o fez iniciar a fuga ao ser mandado parar numa operação Stop.

O trânsito na Avenida Brasília, junto ao viaduto de Algés, está condicionado, estando ainda a decorrer trabalhos de limpeza na via.