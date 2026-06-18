Câmara do Porto, Sonae Sierra e Solive lançam 331 casas para arrendamento acessível

A Câmara Municipal do Porto assinou esta quinta-feira, 18 de junho, com a Sonae Sierra e a Solive (joint venture entre os grupos Tecnibuild e Legendre) um contrato-promessa para arrendamento acessível de 331 habitações a construir na freguesia de Campanhã. O empreendimento Cartes Living estará concluído em 2029.O projeto contempla a construção de dois edifícios residenciais, de habitações com tipologias entre T0 e T3, cujas rendas mensais variarão entre 536,76 euros para um T0 e 971,28 euros para um T3, de acordo com os valores em vigor para 2026 do programa municipal Porto com Sentido. Estes valores estarão sujeitos às atualizações anuais previstas na legislação aplicável. O Cartes Living resulta de uma parceria público-privada. A Câmara do Porto, através do programa Porto com Sentido, ficará responsável pelo arrendamento e gestão. O contrato de arrendamento terá uma duração inicial de 10 anos, podendo ser renovado até um período máximo de 25 anos. As promotoras Sonae Sierra e a Solive, proprietárias do terreno, são responsáveis pelo investimento e financiamento.Os três parceiros consideram que este é um modelo que gera benefícios para todas as partes. A autarquia aumenta a oferta de habitação acessível sem assumir o investimento e os riscos inerentes à construção e desenvolvimento do projeto. E proporciona aos promotores um investimento de longo prazo com um perfil de risco-retorno equilibrado e previsível, dizem em comunicado."Estamos a demonstrar que é possível mobilizar o investimento privado para responder a um dos maiores desafios que a cidade enfrenta, colocando centenas de novas casas ao serviço das famílias portuenses, com rendas acessíveis e geridas pelo município", afirmou Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto, na assinatura do contrato-promessa. Para Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, "este projeto representa um passo relevante na consolidação da nossa estratégia de desenvolvimento de ativos residenciais, na qual se inclui a promoção de vários ativos Built-to-Rent" [em português, construir para arrendar]. Por sua vez, António Araújo, administrador da Solive/Tecnibuild, defendeu que o projeto Cartes Living "demonstra que é possível conciliar investimento privado, qualidade urbana e impacto social positivo"..Sonae investe 100 milhões em três projetos de habitação