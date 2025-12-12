Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Câmara de videovigilância filma carro a voar por cima de rotunda e de dois automóveis após condutor desmaiar
Câmara de videovigilância filma carro a voar por cima de rotunda e de dois automóveis após condutor desmaiar

O acidente registou-se na cidade romena de Oradea e por pouco o Mercedes não embateu num autocarro. O homem sofreu fraturas, está livre de perigo, mas não se livrou de uma multa.
Um acidente de automóvel na Roménia está a ser notícia um pouco por todo o mundo por causa da forma inacreditável como a viatura voou por cima de uma rotunda e de dois outros veículos, não embatendo por milagre num autocarro que entretanto passava, nem na câmara de vigilância que registou tudo.

As imagens do acidente na cidade de Oradea tornaram-se virais nas redes sociais.

Na origem da situação esteve, segundo uma estação de televisão romena, uma crise de glicémia que levou o condutor de 49 anos a desmaiar. O automóvel da marca Mercedes a embateu então no lancil da rotunda, iniciando um voo de vários metros que terminou perto de uma bomba de combustível.

O homem acabou por levado de urgência para o hospital, onde recupera de algumas fraturas e não corre risco de vida.

Além do infortúnio, o condutor teve ainda de pagar uma multa de cerca de 312 euros e ficou inibido de conduzir durante 90 dias.

