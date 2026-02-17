Câmara de Torres Vedras mostra estragos nas estradas do concelho provocados pelas tempestades

A Câmara Municipal de Torres Vedras mostrou esta segunda-feira, 16 de fevereiro, através de um vídeo publicado nas redes sociais, os "danos graves em várias infraestruturas públicas, nomeadamente em estradas", que as recentes tempestades provocaram.A autarquia promete "acompanhar e a intervencionar as vias afetadas" ao longo das próximas semanas, em estreita colaboração com as juntas de freguesia e a Infraestruturas de Portugal, "com o objetivo de repor a normalidade no mais curto espaço de tempo possível".Nas imagens, são visíveis os estragos nas estradas entre Sirol e Outeiro de Zibreira e entre Folgarosa e Maceira (em Dois Portos), na Estrada Municipal 535 (em Dois Portos), nas ruas Bernardino Machado e Sociedade Columbófila e na Estrada Nacional 9 (em Torres Vedras)..Dezasseis pessoas morreram em Portugal continental na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.