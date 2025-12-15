Câmara de Lisboa alerta para fraude dirigida a tutores de animais desaparecidos

A Câmara de Lisboa alertou esta segunda-feira, 15 de dezembro, para a existência de um esquema fraudulento que visa tutores de animais desaparecidos, contactados por indivíduos que se fazem passar por profissionais da Casa dos Animais de Lisboa (CAL) e exigem pagamentos para a suposta devolução dos animais. Segundo o município, a burla tem ocorrido nas últimas semanas e afeta cidadãos que divulgaram o desaparecimento dos seus animais em plataformas online, sendo depois abordados com pedidos de pagamento por MBWay ou referência multibanco, alegadamente para cobrir tratamentos ou cirurgias.A autarquia esclarece que a CAL não solicita qualquer pagamento por esses meios e que, quando um animal é encontrado com identificação eletrónica, o tutor é contactado diretamente pela instituição. Eventuais valores a pagar são cobrados apenas de forma presencial, no momento da devolução, de acordo com a tabela municipal em vigor.Em comunicado, a Câmara de Lisboa refere ainda que esta prática fraudulenta tem causado prejuízos a diversos cidadãos e gerado confusão quanto ao funcionamento da CAL. O município adianta que está a avaliar, em articulação com as autoridades competentes, os passos adequados para a denúncia e investigação da situação, apelando para que quaisquer contactos suspeitos sejam comunicados de imediato à Polícia de Segurança Pública.