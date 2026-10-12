Circulação suspensa na Linha do Douro entre Marco e Régua de novembro a março

A circulação ferroviária na Linha do Douro entre Marco de Canaveses e Peso da Régua vai ficar interrompida entre 3 de novembro e 24 de março, com transbordo rodoviário, devido às obras de modernização e eletrificação neste troço.

De acordo com informação divulgada pela Infraestruturas de Portugal (IP), a retoma da circulação entre o Marco (distrito do Porto) e a Régua (distrito de Vila Real) está prevista para 25 de março de 2027.

O condicionamento à circulação ferroviária neste troço acontece no âmbito da empreitada de modernização da Linha do Douro, entre as estações do Marco de Canaveses e Peso da Régua, que já teve início em 2025, com uma suspensão de cinco meses e trabalhos programados para o período de inverno.

Os trabalhos foram programados para o inverno por corresponder à época de menor procura do serviço ferroviário, tanto por passageiros regulares como por turistas, minimizando assim os impactos da suspensão da circulação.

Durante o período de interrupção, vai ser assegurado transporte rodoviário alternativo, com paragens nas localidades servidas pela linha do comboio, num percurso rodoviário que foi definido em articulação com as autarquias da região.

Com um investimento de 110 milhões de euros, a empreitada prevê a eletrificação integral do troço, com cerca de 47 quilómetros, estimando-se que os trabalhos decorram durante três anos (36 meses), com três períodos de interrupção da circulação ferroviária.

Este é o segundo período de interrupção programado.

Atualmente, a eletrificação da Linha do Douro está concluída até ao Marco de Canaveses.

A IP agradece a compreensão pelos constrangimentos decorrentes destas intervenções que disse serem “essenciais para modernizar e reforçar a segurança na infraestrutura ferroviária”.