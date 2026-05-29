Circulação na linha de Cascais entre Cais do Sodré e Algés já foi retomada após atropelamento mortal

A circulação ferroviária na Linha de Cascais já foi retomada entre Algés e o Cais do Sodré depois de ter estado cortada durante quase uma hora e meia devido a um atropelamento mortal, ocorrido na estação ferroviária de Cruz Quebrada.De acordo com a Lusa, que cita fontes da Proteção Civil e da CP, a vítima é um homem, cujo óbito foi declarado no local.O alerta para o atropelamento foi dado pelas 18h02, tendo sido mobilizados bombeiros para o local, disse à agência fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa."O serviço ferroviário está a ser feito de forma alternada, numa só via, desde as 19h20, no troço entre Caxias e Algés", disse à agência Lusa uma fonte da empresa da CP, depois de ter estado interrompida, nos dois sentidos, após "uma pessoa ter sido colhida" por um comboio.