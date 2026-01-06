Circulação de comboios da Fertagus interrompida entre Sete Rios e Roma-Areeiro

A circulação de comboios da Fertagus, que faz a ligação entre Lisboa e a Margem Sul, estava pelas 08h30 desta terça-feira, 6 de janeiro, interrompida no troço entre Sete Rios e Roma-Areeiro devido a um carril partido.De acordo com informação divulgada na conta da transportadora na rede social Facebook, a circulação estava interrompida no troço entre Sete Rios e Roma-Areeiro e a decorrer com atrasos nos restantes.“Informamos que por motivo de carril partido, no troço entre as estações de Entrecampos e de Sete Rios, da responsabilidade do gestor da infraestrutura, a circulação está a decorrer com atrasos significativos e apenas entre Setúbal e Campolide. Entre Sete Rios e Roma-Areeiro a circulação está interrompida”, indica a empresa..A Fertagus é a empresa que detém a concessão do transporte ferroviário de passageiros no eixo norte-sul, que inclui a travessia da ponte 25 de Abril, ligando os distritos de Lisboa e Setúbal, servindo 14 estações.Dez estações situam-se na margem sul do Tejo - Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal - e quatro na margem norte - Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro.