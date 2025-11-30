Seis pessoas morrem carbonizadas depois de carro embater num pilar em Lisboa

Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sociedade

As vítimas eram as ocupantes do veículo, que se despistou e embateu num pilar perto da embaixada dos Estados Unidos.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Seis pessoas morreram carbonizadas após o despiste de um veículo ligeiro que incendiou-se ao embater num pilar, na madrugada deste domingo, 30 de novembro, na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa.

Inicialmente, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse à Lusa que tinham morrido cinco pessoas no acidente ocorrido esta madrugada. “A primeira informação que tivemos era que se encontravam cinco vítimas carbonizadas no interior da viatura”, precisou a fonte.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) explicou que o alerta para o acidente foi dado cerca das 03:40 da madrugada.

De acordo com a fonte, uma viatura ligeira “despistou-se, embateu num pilar e incendiou-se".

De momento, as autoridades ainda “não têm indicação do sexo ou idades das vítimas” do acidente ocorrido “relativamente perto da Embaixada dos Estados Unidos, em Lisboa”, precisou a fonte.

A RTP avançou, pelas 11:00, que as vítimas eram seis jovens com idades entre os 18 e os 20 anos. O condutor tinha 19 e no carro seguiam outros dois homens e três mulheres.

No local do acidente encontram-se os Sapadores Bombeiros de Lisboa e elementos do Instituto de Medicina Legal para tentar identificar as vítimas cujos pertences foram destruídos pelo incêndio.

Lisboa
acidente de viação
acidente de automóvel

