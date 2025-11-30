Seis pessoas morrem carbonizadas depois de carro embater num pilar em Lisboa

Seis pessoas morreram carbonizadas após o despiste de um veículo ligeiro que incendiou-se ao embater num pilar, na madrugada deste domingo, 30 de novembro, na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa.Inicialmente, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse à Lusa que tinham morrido cinco pessoas no acidente ocorrido esta madrugada. “A primeira informação que tivemos era que se encontravam cinco vítimas carbonizadas no interior da viatura”, precisou a fonte.Em declarações à Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) explicou que o alerta para o acidente foi dado cerca das 03:40 da madrugada.De acordo com a fonte, uma viatura ligeira “despistou-se, embateu num pilar e incendiou-se".De momento, as autoridades ainda “não têm indicação do sexo ou idades das vítimas” do acidente ocorrido “relativamente perto da Embaixada dos Estados Unidos, em Lisboa”, precisou a fonte.A RTP avançou, pelas 11:00, que as vítimas eram seis jovens com idades entre os 18 e os 20 anos. O condutor tinha 19 e no carro seguiam outros dois homens e três mulheres.No local do acidente encontram-se os Sapadores Bombeiros de Lisboa e elementos do Instituto de Medicina Legal para tentar identificar as vítimas cujos pertences foram destruídos pelo incêndio..Mais de 125 mil acidentes e 379 mortos este ano nas estradas portuguesas.Exploração de imigrantes. GNR's e PSP libertados por falta de provas. DCIAP deixou escutas de 2024 por transcrever