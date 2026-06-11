A cada vez maior utilização de vapes está a colocar novos problemas de saúde.
A cada vez maior utilização de vapes está a colocar novos problemas de saúde. Foto: VapeClubMY na Unsplash
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Cigarros eletrónicos já são usados para consumir canábis e opiáceos

Relatório da Agência da União Europeia sobre Drogas destaca a apreensão de dispositivos vape que já são usados não só com nicotina, mas também com formas sintéticas de canábis e opiáceos.
Carlos Ferro
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