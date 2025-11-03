Chuva está de volta esta semana com Portugal continental sob aviso amarelo na quarta-feira

Esta semana vai ser marcada pelo regresso da chuva e devido às previsões de precipitação e vento do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) todos os distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo na quarta-feira (5 de novembro).O IPMA prevê já para o final da tarde de terça-feira períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, em especial no Minho e Douro Litoral. Além da precipitação, espera-se vento forte, com rajadas até 85 km/h, nas terras altas. Tendo em conta estas previsões, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco e Leiria vão estar sob aviso amarelo, a partir das 21h00 de terça-feira, devido ao vento e agitação marítima.No dia seguinte, na quarta-feira, a partir das 00h00, o aviso amarelo estende-se ao restante território continental, tendo em conta a previsão de "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes forte e que poderão ser acompanhados de trovoada". Para este dia, é esperada uma "pequena descida da temperatura máxima". De acordo com as previsões do IPMA, para esta segunda-feira (3 de novembro), o céu apresenta-se "pouco nublado ou limpo, tornando-se muito nublado no Minho e Douro Litoral no fim do dia, com possibilidade de chuva fraca", sendo esperada "pequena descida da temperatura mínima, em especial na região Sul". Já no que se refere à temperatura máxima, há um pequena subida "em especial no interiorNorte e Centro" e uma pequena descida no Algarve.Ainda no que refere às temperaturas, espera-se que para hoje a mínima varie entre os 3º Celsius (Bragança) e os 12º (Faro) e a máxima entre os 13º (Guarda) e os 22º (Évora, Beja, Santarém e Setúbal).