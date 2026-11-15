Chuva dá tréguas a partir do meio da tarde deste domingo, mas regressa segunda-feira

O mau tempo que marcou a manhã deste domingo (15) começa a perder intensidade a partir do meio da tarde em Portugal continental, dando lugar a uma melhoria generalizada que se estenderá até ao final da tarde de segunda-feira, altura em que a chuva forte e o vento regressam ao litoral Norte.

Até às 15h00 deste domingo, mantêm-se sob aviso amarelo devido a precipitação persistente e por vezes forte os distritos de Aveiro, Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu — um alerta que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acabou por antecipar três horas face ao inicialmente previsto, ativando-o logo às 03h00.

A partir do meio da tarde, cessa a precipitação forte e a possibilidade de trovoada no litoral a norte do Cabo Mondego, diminuindo igualmente a intensidade do vento nas terras altas, onde soprou com rajadas até 45 km/h.

Na Grande Lisboa, os períodos de chuva fraca tornam-se pouco prováveis a partir dessa hora, enquanto na região Sul se assiste a uma diminuição gradual da nebulosidade, mantendo-se, ainda assim, a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro temporário em vários pontos do território, dizem os especialistas.

Quanto às temperaturas deste domingo, as máximas sofrem uma pequena descida, variando entre os 10 graus Celsius na Guarda e os 21 graus em Santarém e Setúbal.

Para segunda-feira, 16 de novembro, o IPMA antecipa um dia de transição. Embora se prevejam períodos de chuva em geral fraca e pouco frequente no interior Norte e Centro, o cenário volta a agravar-se a partir do fim da tarde no Minho e no Douro Litoral, com precipitação persistente e por vezes forte.

Em consequência deste novo agravamento, os distritos de Viana do Castelo e Braga voltam a entrar em aviso amarelo entre as 21h00 de segunda-feira e as 06h00 de terça-feira, devido ao risco de chuva forte "em especial nas serras".

A segunda-feira ficará ainda marcada pela intensificação do vento a partir da tarde, prevendo-se rajadas até 65 km/h na faixa costeira a norte do Cabo Mondego e até 80 km/h nas terras altas, acompanhadas por uma pequena subida da temperatura máxima.