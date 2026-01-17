Chuva dá lugar ao frio este final de semana

Após vários dias de chuva, o sol deverá voltar a dar as caras em todo o país este domingo, 18 de janeiro, acompanhado de baixas temperaturas. Em Lisboa, o dia começará com temperaturas a rondar os 7 °C. No Porto, os termómetros descem ainda mais, com o domingo a iniciar-se com 2 °C. Em Bragança, as temperaturas poderão mesmo ficar abaixo de zero.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, de um modo geral, um dia de sol em todo o país. A exceção poderá verificar-se durante a madrugada, com ocorrência de chuva em algumas localidades, nomeadamente na região do interior sul.Já este sábado, 17 de janeiro, a região Norte ainda registará aguaceiros ao longo do dia. Na capital, o dia começou com sol, após vários dias de chuva ou céu nublado. Durante a tarde, no entanto, as nuvens voltarão a adensar-se, com precipitação fraca e descida da temperatura ao cair da noite.Relativamente à agitação marítima, o IPMA decretou aviso laranja em sete distritos: Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga. A nota alerta para a possibilidade de ondas de noroeste com alturas entre cinco e 5,5 metros, podendo atingir uma altura máxima de dez metros..De Paris a Bruxelas, tempestade de neve cobriu a Europa de branco. Veja as imagens