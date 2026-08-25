Chuva continua nos próximos dias

Sete distritos vão estar esta quarta-feira, 26 de agosto, sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido a "períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes". Em causa os distritos de Aveiro e Porto, sob aviso amarelo entre as 6:00 e as 12:00; Viana do Castelo e Braga, entre as 6:00 e as 15:00; e Coimbra, Vila Real e Viseu, entre as 9:00 e as 15:00.

Embora estes avisos visem sobretudo distritos de Norte e Centro, para a Grande Lisboa estão previstos "períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros a partir do final da manhã

As temperaturas deverão oscilar entre os 17º C e os 23º C em Lisboa e entre os 16º C e os 21º C no Porto. Para quinta-feira são esperados "aguaceiros, por vezes fortes no Norte e Centro, que podem ser ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de trovoada".

Também na sexta-feira se prevê "períodos de chuva ou aguaceiros no Norte e Centro", que tenderão a diminuir "de intensidade e de frequência a partir do meio da tarde". Paralelamente, está prevista uma "pequena subida da temperatura máxima, mais acentuada no interior Norte e Centro". No sábado a chuva deverá desaparecer e a temperatura deverá sofrer um pequeno aumento.