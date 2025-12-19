CGTP-IN convoca manifestação contra o pacote laboral para 13 de janeiro

A CGTP-IN anunciou esta sexta-feira, 19 de dezembro, uma manifestação para o próximo dia 13 de janeiro, no âmbito das ações de luta contra o pacote laboral.“Depois da grande greve geral do passado dia 11 de dezembro, onde os trabalhadores se fizeram ouvir e afirmaram bem alto a sua rejeição ao pacote laboral e a exigência da sua retirada, a CGTP-IN decidiu marcar para o próximo dia 13 de janeiro de 2026 uma manifestação, com início pelas 14:30 no Camões seguindo para S. Bento”, lê-se no comunicado.Num compromisso com os trabalhadores e no âmbito das ações de luta contra o pacote laboral, “a CGTP-IN desenvolveu ao longo destes últimos meses um abaixo-assinado onde milhares de trabalhadores foram contactados, esclarecidos, informados e mobilizados”.“São dezenas de milhares os trabalhadores que, com a sua assinatura, expressaram a rejeição deste assalto aos direitos e às condições de trabalho que serão, no próximo dia 13 de janeiro, entregues ao primeiro-ministro”, sublinha o comunicado.A CGTP e a UGT convocaram uma greve geral para 11 de dezembro, em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral, apresentado pelo Governo.Após a paralisação, a ministra do Trabalho convocou a UGT para uma reunião. A CGTP solicitou uma reunião com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, a qual está marcada para dia 7..Primeiro-ministro vai receber CGTP a 7 de janeiro