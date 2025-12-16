Primeiro-ministro vai receber CGTP a 7 de janeiro

O primeiro-ministro vai receber a CGTP no dia 07 de janeiro do próximo ano a pedido da central sindical, disse esta terça-feira, 16 de dezembro, à Lusa fonte oficial do gabinete de Luís Montenegro.A CGTP tinha solicitado na segunda-feira uma reunião com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, reafirmando a exigência de retirar o pacote laboral, expressa, “de forma inequívoca”, na greve geral de 11 de dezembro.Após a paralisação, a ministra do Trabalho convocou a UGT para uma reunião, que se vai realizar esta terça-feira, tendo em vista continuar as negociações sobre o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral.No entanto, a ministra rejeitou voltar à “estaca zero” na reforma da legislação. Numa entrevista à RTP Madeira, Rosário Palma Ramalho demonstrou abertura em ter em consideração os contributos da UGT, dizendo que o anteprojeto é “uma base de trabalho e não uma coisa acabada”, mas frisou que as soluções devem ser encontradas “a meio do caminho”.“O Governo, obviamente, não está disponível para voltar à estaca zero, porque apresentou este anteprojeto legitimado pelo programa eleitoral, pelo programa de Governo e até pelo acordo tripartido que celebrou no ano passado com a Concertação Social, incluindo com a UGT, e que previa que nós fossemos rever a legislação laboral”..UGT reúne-se com Governo para tentar chegar a uma “aproximação”