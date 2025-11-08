Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, discursou nos Restauradores.
Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, discursou nos Restauradores.
Sociedade

CGTP anuncia greve geral para 11 de dezembro

O anúncio foi feito pelo secretário-geral Tiago Oliveira, justificando que a paralisação será "contra o pacote laboral”.
Publicado a

O secretário-geral da CGTP anunciou hoje uma greve geral para 11 de dezembro, no final da marcha nacional contra o pacote laboral, em Lisboa.

“Anunciamos a realização da greve geral contra o pacote laboral”, disse o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, num discurso nos Restauradores, em Lisboa, no final de uma marcha contra o pacote laboral.

Tiago Oliveira disse que “foi possível a convergência para uma greve geral no próximo dia 11 de dezembro”.

“O ataque é brutal, vamos à greve geral”, começaram a entoar os trabalhadores.

Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, discursou nos Restauradores.
Trabalhadores afetos à CGTP protestam contra revisão da legislação laboral
CGTP
Greve geral
Diário de Notícias
www.dn.pt