CGTP anuncia greve geral para 11 de dezembro

O secretário-geral da CGTP anunciou hoje uma greve geral para 11 de dezembro, no final da marcha nacional contra o pacote laboral, em Lisboa.“Anunciamos a realização da greve geral contra o pacote laboral”, disse o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, num discurso nos Restauradores, em Lisboa, no final de uma marcha contra o pacote laboral.Tiago Oliveira disse que “foi possível a convergência para uma greve geral no próximo dia 11 de dezembro”.“O ataque é brutal, vamos à greve geral”, começaram a entoar os trabalhadores..Trabalhadores afetos à CGTP protestam contra revisão da legislação laboral