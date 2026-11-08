Centro de Dia dos Leões de Portugal passa a chamar-se Dolores Aveiro

O Centro de Dia dos Leões de Portugal, no Estádio José Alvalade, vai passar a chamar-se Centro de Dia Dolores Aveiro. A alteração será assinalada a 16 de novembro, numa cerimónia em que estará presente a mãe de Cristiano Ronaldo. O espaço foi inaugurado em novembro de 2004 e assinala este ano 22 anos de atividade.

Zeferino Boal, presidente dos Leões de Portugal, disse ao Diário de Notícias que a escolha do nome foi decidida no âmbito das comemorações do aniversário do Centro. "Não é propriamente uma homenagem", esclarece. "Entendemos que seria uma altura comemorativa do Centro de Dia dar o nome de Dolores Aveiro." O dirigente considera que a decisão representa também um reconhecimento à mãe do futebolista.

A cerimónia deverá incluir um encontro de Dolores Aveiro com os utentes do Centro e com pessoas apoiadas em casa. "A ideia é fazer um enquadramento do que acontece no Centro de Dia", explica Boal. "Vai ser um momento em que ela própria está a contar histórias, a falar com os nossos utentes." O presidente enquadra a visita nas atividades regulares da instituição, que incluem convívios, passeios e convidados.

Fundados em 1984, os Leões de Portugal desenvolvem trabalho social ligado ao universo sportinguista. Além do Centro de Dia, a associação presta apoio domiciliário. Boal afirma que esta resposta acompanha atualmente cerca de duas dezenas de pessoas.

O presidente defende que os clubes podem ter um papel mais ativo na área social. "O Estado não chega a todo o lado", afirma. "Os clubes desportivos podem fazer mais e melhor no apoio ao cidadão com algumas dificuldades." Segundo Boal, os Leões de Portugal têm mantido contactos com estruturas ligadas ao FC Porto e ao Benfica, entre outros, para discutir iniciativas de responsabilidade social.

Para o mandato de 2026 a 2030, a direção definiu como objetivo aumentar o número de associados e alargar a atividade da instituição. A associação mantém ainda um programa de bolsas de estudo, criado em 1985 e destinado a estudantes com mérito académico e necessidades socioeconómicas. Boal refere que já foram atribuídas mais de mil bolsas. Cristiano Ronaldo é um dos patronos e, segundo o presidente, apoia duas bolsas de doutoramento. A direção prevê realizar em 2027 duas cerimónias de entrega, uma em Lisboa e outra no Porto.

Ao recordar o trabalho da instituição, Boal destaca o apoio prestado a antigos atletas em situação de carência. Entre os casos que refere está Albano Pereira, um dos Cinco Violinos do Sporting. Segundo o presidente, o apoio dos Leões de Portugal contribuiu para que o antigo futebolista tivesse "um final de vida mais digno". Boal afirma que as dificuldades sentidas por antigos atletas, de várias modalidades, continuam a ser uma preocupação da associação.

A direção quer também estudar respostas para problemas como a demência, a depressão e outras dificuldades de saúde psicológica. Boal admite ainda a possibilidade de desenvolver, durante o mandato, uma resposta residencial no interior do país, mas não apresentou um calendário ou um plano fechado para esse projeto.