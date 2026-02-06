Apoio psicológico, social e comunitário é fundamental para se ultrapassar situações de catástrofe.
Catástrofes naturais também “trazem perdas emocionais, população precisa de tempo para recuperar”

Primeiro, é o choque das perdas materiais, da casa, do carro e outros. Depois, o choque emocional, de quem tem de lutar para reconstruir o que caiu e sobreviver. E com tudo isto vem medo, ansiedade, irritabilidade, insónia e cansaço. O mais difícil é admitir que as tempestades trazem reações que precisam de tratamento. Ao DN, Dulce Pires, psicóloga especialista em intervenção de crises, alerta para tais situações.
