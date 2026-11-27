O Tribunal de Beja condenou esta sexta-feira, 27 de novembro, um casal a uma pena de prisão de 22 anos pelo homicídio de um idoso de 80 anos, em meados de janeiro deste ano, no concelho de Aljustrel.

Na leitura do acórdão, realizada esta tarde, a presidente do coletivo de juízes que julgou o caso indicou que o homem e a mulher, ambos de 40 anos, foram condenados pelo crime de homicídio qualificado.

Já em relação aos crimes de roubo e sequestro agravado de que também estavam acusados pelo Ministério Público (MP), foram absolvidos, referiu.

No caso do roubo, a magistrada explicou que não ficou provado que o dinheiro com que depois compraram droga foi roubado ou se lhes tinha sido entregue.

O casal foi ainda absolvido do crime de sequestro agravado porque o tribunal ficou convencido que os arguidos pensaram que, após as agressões, a vítima já não estaria viva, explicou.

A presidente do coletivo disse que o tribunal deu como provado que os dois arguidos decidiram obter dinheiro da vítima devido ao seu “estado de desespero para consumir droga”.

“Não só agrediram barbaramente uma pessoa que os recebeu em casa e os ajudou”, como também o colocaram na bagageira do próprio carro, circularam, pararam para consumir droga e, por fim, atiraram-no para o interior de um poço, salientou.

Aludindo às acusações mútuas entre os arguidos sobre a autoria do crime no arranque do julgamento, a magistrada considerou que, neste “jogo do empurra”, nenhuma das versões colheu.

As duas versões “não se mostraram credíveis e são contrariadas pela prova produzida”, vincou.

De acordo com a juíza, durante o julgamento, “não se conseguiu apurar por que motivo bateram na vítima”.

A presidente do coletivo fez ainda alusão a um processo judicial por um crime de roubo, no âmbito do qual ambos foram julgados e condenados, assinalando a “conduta idêntica” a este caso.

“Já em ocasião anterior se deslocaram a casa de uma pessoa, agrediram-na e tentaram colocá-la no seu carro, mas esta vítima, felizmente, conseguiu fugir”, disse, concluindo que “não foi a primeira vez que se depararam com uma situação destas”.

No final da sessão, em declarações aos jornalistas, a advogada do arguido, Margarida Godinho Costa, realçou que pretende “ler o acórdão e analisar a fundamentação de facto e de direito”, mas admitiu interpor recurso.

A advogada da arguida, Rita Moleiro, disse aos jornalistas querer analisar o acórdão e conversar com a sua cliente, antes de tomar uma decisão sobre um eventual recurso.

Na acusação, o MP alegou que, na tarde do dia 16 de janeiro deste ano, o casal deslocou-se à residência do idoso, tendo o homem exigido que a vítima lhe entregasse dinheiro.

Ambos terão depois desferido “um número não concretamente determinado de golpes na cabeça” do idoso com um objeto com lâmina.

Os arguidos, consumidores habituais de droga, apropriaram-se de dinheiro, num valor não apurado, e das chaves do automóvel do idoso e colocaram-no na bagageira do carro, pode ler-se no despacho de acusação.

Depois, conduziram até junto de um poço no concelho vizinho de Ferreira do Alentejo, partiram o cadeado que selava a tampa e lançaram a vítima para o seu interior.

Na quarta-feira, o Tribunal de Beja condenou este mesmo arguido a uma pena de prisão efetiva de três anos e meio e ao pagamento de indemnizações num valor total de cerca de 20 mil euros, pelo roubo de dois caçadores naquela noite.