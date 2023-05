Carta aberta contra a privatização da TAP assinada por 25 personalidades

São 25 as personalidades da sociedade portuguesa que assinam uma carta aberta contra a privatização da TAP, dando destaque à importância da companhia aérea para a economia portuguesa. Ana Gomes, Francisco Louçã, António-Pedro Vasconcelos, Pedro Abrunhosa, António Correia de Campos, Ricardo Sá Fernandes e Vasco Lourenço estão entre os 25 signatários.

"A TAP não é um 'ativo tóxico. É um trunfo económico ao serviço do país", defendem na carta publicada na edição desta terça-feira no jornal Público e divulgada na rede social Twitter.

Há que começar a discutir o papel da TAP na economia portuguesa com seriedade.

Hoje, várias personalidades dão a cara e dizem "não" à privatização.

"Digamos a verdade: a TAP é uma das empresas portuguesas que mais contribuem para o crescimento da economia nacional. Em 2022, o contributo do turismo para o PIB português foi de 8,8%; somado o contributo indireto, foi de 19,1%. A TAP foi uma das principais contribuidoras para esses resultados", pode ler-se no início da carta.

São depois elencados vários números que atestam o valor da transportadora para economia nacional, sendo referido que "é, no mínimo, demagógico insistir na crítica de que o Estado teria desperdiçado 3,2 mil milhões na sua recapitalização, quando os investidores privados não quiseram fazê-lo".

Consideram que se o Estado não tivesse investido na empresa, o destino da TAP era a "falência imediata", a "incapacidade de pagamentos de salários aos trabalhadores e despedimento coletivo", bem como o "incumprimento de contratos de fornecimento com empresas portuguesas e de leasing de aeronaves, com sua imediata devolução às empresas locadoras".

Defendem que "o tempo provou que a privatização ilegal da TAP, pelo Governo de gestão do PSD-CDS, em 2015, entregando a empresa a quem não tinha a capacidade financeira necessária, foi ruinosa para os contribuintes e para a economia nacional".

As 25 personalidades dão como exemplo privatizações, que ocorreram nas últimas décadas, como as da EDP, REN, Galp CTT e ANA que "foram ruinosas para o país".

"Uma TAP, controlada por capitais públicos e bem gerida, à semelhança da CGD, poderá gerar dividendos para os contribuintes. Por isso, só a manutenção pública da TAP permitirá que venhamos a recuperar o dinheiro ali investido, através da distribuição futura de dividendos. A sua anunciada privatização só serviria interesses ocultos e não o interesse nacional", argumentam.

Terminam, por isso, a carta aberta a defender a "manutenção do controlo estratégico da TAP, de modo a assegurar o interesse nacional e garantir a soberania estratégica do Estado português sobre uma infraestrutura económica essencial ao país".

Em seis pontos, defendem a "recusa da privatização integral da TAP, sem prejuízo da eventual abertura do capital minoritário a investidores nacionais e estrangeiros", bem como a "manutenção do hub em território nacional e defesa dos postos de trabalho", o "reforço substancial da cobertura de todo o território nacional, nomeadamente no Porto, Faro, Açores e Madeira" e o contributo para "a melhor relação" com a "diáspora espalhada pelo mundo, bem como com os países de língua oficial portuguesa (PALOP e Brasil)".

As personalidades que subscrevem este documento defendem também a "averiguação, por parte do Ministério Público do processo de privatização levado a cabo em 2015", assim como "das responsabilidades das gestões posteriores, pelos prejuízos que terão causado ao país".

"Portugal não está à venda". É desta forma que termina a carta assinada por 25 personalidades da sociedade portuguesa, algumas das quais subscreveram o texto do movimento "Não TAP os olhos", que foi lançado no final de 2014 pelo cineasta António-Pedro Vasconcelos. Em 2015, avançou-se com a privatização da transportadora, no Governo de Passos Coelho, tendo sido depois revertida já com António Costa como primeiro-ministro.

Estes são os signatários da carta aberta contra a privatização da TAP, lançada esta terça-feira, 23 de maio:

