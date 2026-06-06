No livro, o neurocientista conta a história da planta, explica evidências científicas com rigor e apresenta críticas sociais, tudo com uma linguagem simples e descomplicada.
No livro, o neurocientista conta a história da planta, explica evidências científicas com rigor e apresenta críticas sociais, tudo com uma linguagem simples e descomplicada.Foto: DR
Sociedade

Canábis. “Onda reacionária” ameaça avanço de políticas progressistas, diz neurocientista

O neurocientista Sidarta Ribeiro publicou em Portugal pela Quetzal, o livro "As Flores do Bem - A ciência e a história da libertação da canábis". Uma obra que aborda de forma científica, histórica, social e, sobretudo, descomplicada o uso desta substância.
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