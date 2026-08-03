Campanha de prevenção chega às praias do Algarve para travar consumo de drogas e álcool entre jovens

O Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD) leva este mês a campanha “Bom é poder decidir” às praias algarvias para incentivar os jovens a fazer escolhas saudáveis e prevenir comportamentos de risco.A ação integra a campanha nacional "Bom é Poder Decidir – As tuas escolhas, a tua saúde!", que foi lançada a 26 de junho, no Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas.A campanha entra agora numa nova fase, adaptando a mensagem ao período de férias e levando-a aos locais onde se concentra um maior número de pessoas, explicou à agência Lusa a presidente do ICAD, Joana Teixeira.Para isso, um avião já sobrevoou a costa algarvia, “de uma ponta à outra”, no dia 01 de agosto e vai voltar a fazê-lo nos dias 14 e 16 deste mês, com a mensagem "Bom é poder decidir. A tua saúde. icad.pt"."Optámos por ir ter com as pessoas onde elas se encontram, portanto, nas praias. Queremos reforçar a campanha junto dos jovens e da população e alertar para os riscos e para a necessidade de saber escolher hábitos mais saudáveis e evitar comportamentos aditivos", sublinhou Joana Teixeira.Embora tenha sido lançada inicialmente no âmbito da prevenção do consumo de drogas ilícitas, a campanha pretende abranger outras dependências, incluindo o consumo de álcool e os comportamentos aditivos sem substância.Joana Teixeira salientou ser “muito importante” os jovens perceberem que têm “liberdade de escolha”, porque é sobretudo nestas idades que o risco é maior.“Há a pressão do grupo e dos pares e é fundamental os jovens saberem que podem e devem dizer não ao consumo de drogas, porque é fundamental para o futuro e para a saúde saber dizer que não num momento de maior pressão e poderem ter bons momentos também sem estarem associados ao consumo”, sustentou.A campanha pretende também dar a conhecer os recursos de apoio disponíveis para quem necessite de orientação ou ajuda."Também queremos mostrar que o ICAD existe e está cá. Se alguma coisa não correr tão bem, podem pedir ajuda", disse, indicando a Linha Vida 1414, um serviço gratuito, anónimo e confidencial, disponível de segunda a sexta-feira, entre as 10:00 e as 18:00, assegurado por psicólogos, que presta esclarecimento de dúvidas e encaminhamento para tratamento.O contacto pode ser feito por telefone ou através do endereço de correio eletrónico 1414@icad.min-saude.pt.A campanha terá uma duração de 12 meses e será ajustada aos diferentes momentos do ano."Todos os meses vamos adaptando a campanha aos acontecimentos mais marcantes. Em agosto estamos nas praias. Em setembro estaremos a promover medidas relacionadas com o início do ano letivo", revelou.Para a presidente do instituto, a prevenção continua a ser uma prioridade, a par do reforço da resposta na área do tratamento.Questionada sobre os comportamentos que mais preocupam entre os jovens, apontou as experiências com substâncias ilícitas e os episódios de consumo excessivos de álcool."Os jovens muitas vezes já vão consumir com o intuito de ficarem alcoolizados e isso é uma preocupação, até porque os menores não devem de todo beber bebidas alcoólicas e é uma realidade que infelizmente ainda se vê”, lamentou.Por outro lado, afirmou, os jovens muitas vezes não sabem exatamente o que estão a consumir: “Sendo substâncias ilícitas ou compostos manipulados, desconhecem os efeitos e os riscos associados ao seu consumo".Alertou ainda para o potencial aditivo de algumas substâncias e para a rapidez com que podem surgir situações de dependência.O mais recente relatório nacional sobre drogas indica uma diminuição da prevalência do consumo de substâncias ilícitas, mas um agravamento dos padrões de consumo, realidade que o ICAD pretende combater através de ações de prevenção dirigidas aos jovens e à população em geral. .PSP dá início a operação nas escolas contra dependências de substâncias e de jogos.Intoxicações intencionais entre jovens aumentaram 20% em 2025