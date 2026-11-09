Camião despista-se na saída da A14 para a A1, na zona de Coimbra

Um camião despistou-se na manhã desta segunda-feira, 9 de novembro, na saída da A14 para a A1, no nó de Coimbra Norte, em direção a Lisboa, avança o Notícias de Coimbra.

De acordo com esta fonte, o despiste deu-se pelas 8h30 e provocou ferimentos ligeiros nos dois homens que seguiam no veículo e que serão transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra, por precaução.