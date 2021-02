Câmara de Lisboa garante táxis gratuitos para locais de vacinação

Presidente do Parlamento Europeu apela aos países para acelerarem vacinação

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai assegurar, a partir de amanhã, 1 de março, o transporte em táxi para os locais de vacinação aos munícipes que vivem em Lisboa, que tenham 80 ou mais anos ou mais de 50 anos com patologias e dificuldades de mobilidade ou deslocação.



"Se pertence a um destes grupos, quando for convocado para a toma da vacina, ligue 218 172 021 e solicite o transporte por táxi até ao centro de vacinação", informa, em comunicado, a CML, que garante o pagamento do transporte desde a morada de residência em Lisboa até ao ponto de vacinação indicado, bem como o regresso ao domicílio.

Este serviço não tem qualquer custo para a pessoa que o utilizar, que poderá ser acompanhado por um familiar, respeitando as regras sanitárias em vigor.

Como fazer para ter este serviço:

1. ligue o 218 172 021.

2. identifique o nome do utente, a morada completa, número de telemóvel/telefone, e centro de vacinação de destino.

3. Indique a hora de saída, tendo o tempo de deslocação e a hora da vacina.

4. Se necessitar de ajuda para entrar ou sair do veículo, indique por favor ao operador.

5. Depois de ser vacinado, para pedir o serviço de regresso à sua casa deve voltar a contactar o número 218 172 021 e referir a informação identificada para o transporte de ida.

O pedido pode ser solicitado pelo utente, Centro de Vacinação ou pela Junta de Freguesia.