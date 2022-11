Câmara de Lisboa fez ajuste direto ilegal e fica a dever 500 mil euros à FIL

A Câmara de Lisboa adjudicou um contrato com a AIP - Feiras, Congressos e Eventos no valor de 514,7 mil euros (incluindo IVA) e publicou-o no Portal Base por serviços relacionados com a concentração do processo de vacinação covid-19 nas instalações da Feira Internacional de Lisboa (FIL), propriedade da Fundação AIP, no Parque das Nações, mas fê-lo em julho deste ano, quando o serviço decorreu entre dezembro de 2021 e março de 2022, adianta o Expresso.

O problema é que se tratou de um ajuste direto retroativo, assinado pelo vereador Ângelo Pereira, o que não é permitido pelas regras da contratação pública.

Na altura, o presidente da Câmara, Carlos Moedas, explicou que a cedência das instalações era "a custo zero" mas que seriam apenas pagos serviços como limpeza e segurança.

De acordo com declarações ao Expresso do especialista em Direito Administrativo, Paulo Saragoça da Matta, "em caso algum o despacho que determina o ajuste direto/adjudicação pode ser meses depois da prestação realizada".

Segundo a mesma notícia, não existe um contrato escrito a explicitar o âmbito dos serviços fornecidos no valor de meio milhão de euros e a autarquia acabou por recuar na decisão, apesar de esta continuar no Portal Base, o que fez com que a fatura nunca chegasse a ser paga à Fundação AIP.

Fonte da autarquia admite o erro e assume que "através dos serviços competentes, irá encontrar uma alternativa para ressarcir a Fundação AIP das necessárias despesas de funcionamento do Centro de Vacinação contra a covid-19 naquele período", sem explicar como.

O valor de meio milhão de euros é justificado com "custos da disponibilização do espaço", como "consumos de água, eletricidade e telecomunicações, sinalética, serviços de segurança e limpeza, montagens e desmontagens, assim como, um piquete de assistência técnica permanente para dar apoio imediato ao centro de vacinação durante o período em que esteve em funcionamento".

Tendo em conta que o espaço foi disponibilizado durante 96 dias, os custos correspondem a uma média de cerca de 5300 euros por dia.