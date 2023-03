Câmara de Águeda vai iniciar as expropriações para a via rápida a Aveiro

A Câmara de Águeda vai iniciar o processo de expropriações para que a construção da via rápida Aveiro/Águeda possa estar concluída em 2026, revelou esta quarta-feira o presidente da autarquia.

"O projeto de execução em curso está em franco desenvolvimento e, em breve, estaremos numa fase de iniciar os processos de expropriações", disse o presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida.

"Nesta altura, vão avançar os editais para as Uniões de Freguesia de Travassô e Óis da Ribeira e de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga para dar início ao processo de expropriação", concretizou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A autarquia decidiu avançar com as expropriações, após ter reunido, juntamente com o seu homólogo de Aveiro, Ribau Esteves, com a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, com os secretários de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, respetivamente Eduardo Pinheiro e Isabel Ferreira, com a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, Isabel Damasceno, e com representantes da Infraestruturas de Portugal.

Segundo deu conta Jorge Almeida, nesse encontro com os membros do Governo "foram prestados alguns esclarecimentos relacionados com o custo atualizado da obra e o seu financiamento, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)".

"Considerando que os custos para a obra são superiores à previsão orçamental inicialmente anunciada, foi necessário reprogramar o seu financiamento", justificou.

O autarca salienta que a futura via rápida permitirá reduzir custos e tempos de deslocação entre as duas cidades, já que, nos seus 14 quilómetros, prevê reduzir em cerca de 40% a extensão do percurso e em 65% o tempo de viagem.

"Esta é uma obra extremamente relevante, ansiada por gerações de aguedenses, que vai ter um impacto muito positivo no desenvolvimento do nosso concelho e região, contribuindo de uma forma indiscutível para a dinâmica empresarial e para aumentar a atratividade destes dois concelhos, seja do ponto de vista industrial ou outros", disse.

O traçado previsto, em perfil de autoestrada, com duas vias em cada sentido, tem o seu início na chamada "rotunda do Millennium", seguindo por Travassô, passando por Eirol, cruzando a A1 e a A17 e terminando na rotunda do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro.

"Temos segurança na execução total deste importante projeto e obra até meados de 2026 e, neste momento, o perfil da obra está totalmente definido e os custos apontados" refere uma declaração subscrita pelos dois presidentes de câmara.