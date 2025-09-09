Calçada da Glória voltou a abrir após a tragédia com ascensor - fotogaleria

A Calçada da Glória, em Lisboa, reabriu na noite desta segunda-feira, 8 de setembro, à circulação pedonal, cinco dias após o acidente com um dos ascensores que provocou a morte de 16 pessoas.A rua, que liga o Bairro Alto aos Restauradores, ficou cortada desde a tarde de 3 de setembro, na sequência do descarrilamento do Elevador da Glória. As autoridades removeram também um memorial improvisado em homenagem às vítimas mortais, composto por peluches, flores e cartas..Um relatório de sábado, 6 de setembro, confirmou que o acidente resultou da cedência do cabo que unia as duas carruagens, especificamente no local em que estava ligado ao carro B -- o "trambolho". A tragédia provocou a morte a 16 dos 38 passageiros, que tinham dez nacionalidades diferentes. A primeira vítima identificada foi o guarda-freio, cujo nome será atribuído a uma rua em Lisboa e a um elétrico da nova frota da Carris.