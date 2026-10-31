Café histórico em Atenas sucumbe à gentrificação e fecha portas
O secular café Mouria, em Exarchia, Atenas, fecha portas na noite deste sábado, 31 de outubro, depois do arrendatário se ter visto impossibilitado de renovar o contrato. Esta será uma noite de festa e despedida.
O café de Exarchia, bairro de contracultura de Atenas, foi até agora ponto de encontro de escritores, artistas, poetas, políticos, médicos, advogados, radicais e revolucionários, escreve o jornal inglês The Guardian. A zona, também conhecida por ser o coração da esquerda em Atenas, está a sofrer um rápido processo de gentrificação.
Nos últimos 44 anos, às 7:00, Christos Vanas abriu religiosamente as grandes portas de ferro do café Mouria. Aos sábados, o gerente abria às 5 da manha, para receber os vendedores de feira. No verão passado, terminou o contrato de arrendamento e os proprietários comunicaram que não tencionavam renovar.
Cerca de 7500 pessoas juntaram-se numa campanha online que instava o Ministério da Cultura da Grécia grego a declarar o café como património histórico protegido. Não tiveram sucesso.