Buscas por taxista desaparecido em ribeira na Póvoa de Santo Adrião

Um taxista está desaparecido na Póvoa de Santo Adrião, em Odivelas, depois de o veículo que conduzia ter ficado submerso na ribeira que passa junto à rua 25 de Abril, explicou ao DN fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

O alerta foi dado às 2:38 deste domingo, de acordo com o site da Proteção Civil.

Fonte da PSP explicou ainda que o passageiro do táxi foi encontrado pelas autoridades agarrado a uma árvore na margem, tendo sido depois levado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Depois deste resgate, as autoridades no local já não conseguiram chegar ao taxista e à viatura, sendo que as buscas estão ainda a decorrer. Segundo o site da Proteção Civil, às 9:50 deste domingo estavam no local 23 operacionais e oito viaturas.

Segundo a fonte, houve uma segunda situação, depois da estrada já estar cortada. Cerca das 4:30, entrou um carro na mesma rua 25 de Abril e, depois de não ter obedecido à ordem de paragem das autoridades, o condutor teve de ser resgatado. "O indivíduo acabou por ser detido por apresentar uma taxa de álcool acima do permitido", explicou fonte da PSP.