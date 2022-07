Estão a decorrer esta quarta-feira buscas na Douro Azul, do empresário Mário Ferreira, por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento. As diligências das autoridades foram confirmadas pelo representante jurídico da empresa, após a notícia ter sido avançada pela SIC Notícias e CM TV.

O advogado Nuno Bizarro explicou aos jornalistas, junto da sede da Douro Azul, no Porto, que a empresa está a colaborar com as autoridades, prestando os esclarecimentos necessários "para que o grupo empresarial de Mário Ferreira seja visto com os olhos com que merece". O advogado não deu mais detalhes sobre as buscas ao referir que o processo está em "segredo de justiça".

As buscas estão a ser levadas a cabo devido a suspeitas de fraude fiscal e branqueamento no negócio da compra e venda do navio Atlântida à empresa de Mário Ferreira, que já reagiu nas redes sociais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"(...) Não estou acusado de nada, não sou arguido em nenhum processo", referiu o empresário numa mensagem publicada no Facebook.

Este processo que envolve a empresa que se dedica ao negócio dos cruzeiros no Douro está a ser conduzido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e pela Autoridade Tributária.

O negócio, recorda a SIC Notícias, já tinha originado buscas em 2016 ao Ministério da Defesa e aos estaleiros de Viana do Castelo, onde o navio foi construído.

De referir que a embarcação em causa foi vendida à empresa de Mário Ferreira por quase 9 milhões de euros, em julho de 2014, tendo sido depois vendida à Noruega por 17 milhões de euros. Terá custado ao Estado português cerca de 40 milhões, refere a SIC Notícias.

Mário Ferreira é dono da Pluris Investments, que detém 35,38% da Media Capital, dona da TVI, tendo negócios em áreas diversificadas como o turismo.

As buscas acontecem um dia depois de ser tornado público que esta empresa vai receber mais de metade dos apoios já aprovados para ajudar as empresas a recuperar da pandemia de covid-19.

O Banco Português do Fomento (BPF) aprovou a candidatura de 12 empresas, entre as quais a Pluris, ao Programa de Recapitalização Estratégica do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) no valor de 76,7 milhões de euros.

A empresa de Mário Ferreira encabeça a lista ao receber mais de metade do valor total dos apoios. Dos quase 77 milhões de euros, 40 milhões foram aprovados para a Pluris. Verba que, assegura o BPF, "visa exclusivamente o apoio à atividade turística".