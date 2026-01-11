Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bruxelas aprova quarta-feira o plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros na Defesa
Além de Portugal, outros sete países de um total de 18 candidatos devem ter luz verde esta semana.
Carlos Nogueira
A Comissão Europeia vai aprovar, na quarta-feira, 14 de janeiro, o plano para Portugal aceder a 5,8 mil milhões de euros em empréstimos a condições favoráveis para investir em capacidades de Defesa.

“Propusemos o SAFE [Instrumento de Ação para a Segurança da Europa], a nossa iniciativa de aquisição conjunta, há menos de um ano, e […] temos agora os planos dos Estados-membros. Planeamos aprovar metade deles já esta semana”, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen em Bruxelas.

Fontes europeias indicaram à Lusa que em causa estão oito países, de 18 candidatos, cujos planos deverão ter luz verde na próxima quarta-feira, sendo eles Portugal, Roménia, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Espanha e Croácia.

