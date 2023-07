Bombeiros exigem compensação extra por mobilização especial

Os bombeiros mobilizados para as equipas de prevenção e resposta na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) querem uma compensação de 4,73 euros por hora, posição que defenderam, esta sexta-feira, na Assembleia da República, anunciou a Liga Portuguesa.

"O presidente da LBP, António Nunes, interveio hoje na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da AR para apresentar um conjunto de questões que preocupam os bombeiros, entre as quais está o apoio à JMJ", destacou, em comunicado, a Liga Portuguesa de Bombeiros.

Os operacionais integrados no Dispositivo Especial de Bombeiros na Jornada Mundial exigem o valor equivalente ao da Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG).

Além disso, António Nunes defendeu que as associações humanitárias de bombeiros devem ser compensadas com o valor de 30 euros por dia de mobilização, por cada viatura integrada no mesmo dispositivo.

"Os valores exigidos pela LBP estão em linha com os demais valores pagos a outras entidades de segurança e destinam-se a ressarcir as despesas inerentes ao envolvimento dos bombeiros pela sua disponibilidade permanente, não numa situação de emergência, mas no reforço de meios que o Estado deve promover para garantir o socorro num evento especial", lê-se no comunicado.

Em relação à JMJ, esta vai decorrer em Lisboa e em Loures na primeira semana de agosto e, além do Papa Francisco, são esperados mais de um milhão de peregrinos.