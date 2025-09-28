Bombeiros da Moita fazem 14º parto este ano em ambulância. Grávida ia a caminho do Hospital Garcia de Orta

Nasceu mais um bebé numa ambulância neste domingo, dia 28 de setembro. A grávida, da Moita, ia com os bombeiros daquele concelho a caminho do Hospital Garcia de Orta, em Almada, devido ao fecho da urgência de obstetrícia do hospital do Barreiro.O parto aconteceu no IC21 com o apoio dos bombeiros da Moita e da VMER do Barreiro. Numa mensagem nas redes sociais, os Bombeiros Voluntários do Concelho da Moita dizem que foram "acionados para socorro de uma grávida de 39 semanas" às 8h20, e que "mãe e bebé encontram-se bem, tendo prosseguido viagem até ao hospital de destino". .Já nasceram 57 bebés em ambulâncias, mas urgência regional de Ginecologia-Obstetrícia na Margem Sul divide médicos.Em declarações à RTP 3, Pedro Ferreira, o comandante daquela corporação de bombeiros, disse que "não é um situação nova, é o 14º parto numa ambulância dos bombeiros da Moita este ano. Foi mais um que nós assistimos e correu muito bem".Pedro Ferreira disse que os partos nas ambulâncias são "uma situação cada vez mais normal, o que não devia ser". Já nasceram em Portugal mais de 57 bebés em ambulâncias este ano. .Ministra da Saúde admite: É preciso garantir menos partos em ambulâncias