Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bombeiros da Moita fazem 14º parto este ano em ambulância. Grávida ia a caminho do Hospital Garcia de Orta
Bombeiros Voluntários do Concelho da Moita/Facebook
Sociedade

Bombeiros da Moita fazem 14º parto este ano em ambulância. Grávida ia a caminho do Hospital Garcia de Orta

Fecho da urgência de obstetrícia do hospital do Barreiro obrigou a transporte para Almada, mas parto aconteceu antes, no IC21.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

Nasceu mais um bebé numa ambulância neste domingo, dia 28 de setembro. A grávida, da Moita, ia com os bombeiros daquele concelho a caminho do Hospital Garcia de Orta, em Almada, devido ao fecho da urgência de obstetrícia do hospital do Barreiro.

O parto aconteceu no IC21 com o apoio dos bombeiros da Moita e da VMER do Barreiro.

Numa mensagem nas redes sociais, os Bombeiros Voluntários do Concelho da Moita dizem que foram "acionados para socorro de uma grávida de 39 semanas" às 8h20, e que "mãe e bebé encontram-se bem, tendo prosseguido viagem até ao hospital de destino".

Bombeiros da Moita fazem 14º parto este ano em ambulância. Grávida ia a caminho do Hospital Garcia de Orta
Já nasceram 57 bebés em ambulâncias, mas urgência regional de Ginecologia-Obstetrícia na Margem Sul divide médicos

Em declarações à RTP 3, Pedro Ferreira, o comandante daquela corporação de bombeiros, disse que "não é um situação nova, é o 14º parto numa ambulância dos bombeiros da Moita este ano. Foi mais um que nós assistimos e correu muito bem".

Pedro Ferreira disse que os partos nas ambulâncias são "uma situação cada vez mais normal, o que não devia ser".

Já nasceram em Portugal mais de 57 bebés em ambulâncias este ano.

Bombeiros da Moita fazem 14º parto este ano em ambulância. Grávida ia a caminho do Hospital Garcia de Orta
Ministra da Saúde admite: É preciso garantir menos partos em ambulâncias
SNS
grávidas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt