Bombeiros da Costa da Caparica disponibilizam água à população devido às falhas no abastecimento

A Junta de Freguesia da Costa da Caparica recorreu aos bombeiros para tentar minimizar os impactos da falta d’água junto à população. O quartel local dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas vai fornecer água ao longo desta terça-feira, 7 de julho, para quem tiver necessidade.O quartel tem disponível um veículo tanque tático florestal com cerca de nove mil litros de água armazenada que está disponível para uso da população local. “Decidimos tomar esta decisão, hoje ponderada, porque a verdade é que quem deveria tomar esta esta iniciativa é a Proteção Civil e a Câmara Municipal, mas como não estão a tomar nós decidimos agir”, diz ao DN a Presidente da junta, Vanessa Krause. “Vamos preparar um comunicado e divulgar às pessoas que podem se dirigir ao quartel dos Bombeiros da Costa da Caparica se necessitarem de água”, completa a autarca. Para garantir água potável, a junta de freguesia também avançou com a compra de um bidon em inox de 1000 litros que vai circular pela zona a distribuir para a população.Os problemas mais recentes com o abastecimento de água no concelho já decorrem há pelo menos quatro dias, em plena onda de calor. Estes constrangimentos têm-se sentido de forma mais intensa na zona da Costa da Caparica. Em nota divulgada esta terça, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada (SMAS de Almada) informam que “poderão verificar-se, de forma pontual e temporária, oscilações de pressão ou interrupções no abastecimento de água, na Costa da Caparica” e prometem “garantir a reposição das condições normais de abastecimento com a maior brevidade possível”.Nesta segunda-feira, 6 de julho, o vice-presidente da Câmara Municipal de Almada anunciou a criação de um gabinete de crise e a ativação de um plano de contingência nos SMAS para lidar com a situação. Já o PSD anunciou uma moção de censura à liderança socialista da Câmara Municipal, responsabilizando a sua gestão pela falta de planeamento e falhas no abastecimento de água no concelho..Falhas de água em Almada. Entidade Reguladora pediu explicações às entidades municipais.Almada quer licenciar novos furos de captação para reforçar abastecimento de água