Bombeiro ficou ferido em combate à incêndio na Trofa
Foto: Facebook ICNF
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Bombeiro ficou ferido em combate à incêndio na Trofa

Fogo está em fase de resolução, mas ainda mobiliza mais de 100 operacionais e três meios aéreos.
Amanda Lima
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Um bombeiro ficou ferido no combate ao incêndio na Trofa esta tarde, 21 de setembro. O fogo entrou em fase de resolução, mas ainda mobiliza mais de 100 operacionais, três meios aéreos e 30 veículos.

As chamas estiveram perto de casas e de uma escola, sendo que estudantes chegaram a ser retirados do estabelecimento educacional.

*Em atualização

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