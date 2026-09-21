Sociedade
Bombeiro ficou ferido em combate à incêndio na Trofa
Fogo está em fase de resolução, mas ainda mobiliza mais de 100 operacionais e três meios aéreos.
Um bombeiro ficou ferido no combate ao incêndio na Trofa esta tarde, 21 de setembro. O fogo entrou em fase de resolução, mas ainda mobiliza mais de 100 operacionais, três meios aéreos e 30 veículos.
As chamas estiveram perto de casas e de uma escola, sendo que estudantes chegaram a ser retirados do estabelecimento educacional.
*Em atualização
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