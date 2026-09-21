Bombeiro ficou ferido em combate à incêndio na Trofa

Um bombeiro ficou ferido no combate ao incêndio na Trofa esta tarde, 21 de setembro. O fogo entrou em fase de resolução, mas ainda mobiliza mais de 100 operacionais, três meios aéreos e 30 veículos.

As chamas estiveram perto de casas e de uma escola, sendo que estudantes chegaram a ser retirados do estabelecimento educacional.

*Em atualização