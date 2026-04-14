Virgílio Antunes, bispo de Coimbra
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Bispo de Coimbra sucede a José Ornelas como presidente da Conferência Episcopal Portuguesa

Virgílio Antunes, de 64 anos, é o atual vice-presidente da conferência
DN/Lusa
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O bispo de Coimbra, Virgílio Antunes, de 64 anos, foi esta terça-feira (14) eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), sucedendo no cargo ao bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas.

A eleição aconteceu em Assembleia Plenária da CEP, tendo os bispos portugueses escolhido o atual vice-presidente da conferência e bispo de Coimbra.

Tradicionalmente, os eleitos para a presidência da CEP têm menos de 68 anos, para que possam completar dois mandatos à frente da Igreja portuguesa antes de atingir os 75 anos, data indicada para a resignação dos bispos das dioceses.

Em várias ocasiões, o número dois da CEP tem subido ao lugar de presidente após a saída do líder cessante da estrutura que coordena os trabalhos dos bispos em Portugal.

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