Bispo de Coimbra sucede a José Ornelas como presidente da Conferência Episcopal Portuguesa

O bispo de Coimbra, Virgílio Antunes, de 64 anos, foi esta terça-feira (14) eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), sucedendo no cargo ao bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas.A eleição aconteceu em Assembleia Plenária da CEP, tendo os bispos portugueses escolhido o atual vice-presidente da conferência e bispo de Coimbra.Tradicionalmente, os eleitos para a presidência da CEP têm menos de 68 anos, para que possam completar dois mandatos à frente da Igreja portuguesa antes de atingir os 75 anos, data indicada para a resignação dos bispos das dioceses.Em várias ocasiões, o número dois da CEP tem subido ao lugar de presidente após a saída do líder cessante da estrutura que coordena os trabalhos dos bispos em Portugal.