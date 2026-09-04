Binómio cinotécnico da GNR localiza idoso de 78 anos desaparecido desde segunda-feira

Um homem de 78 anos de Amarante que se encontrava desaparecido desde segunda-feira, 31 de agosto, foi localizado esta sexta-feira, 4 de setembro, pelo Comando Territorial do Porto da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento Territorial de Amarante.

O idoso foi localizado com vida pelas 10h10, por um binómio cinotécnico de Busca e Socorro, constituído por um militar e pelo cão Arka, do Comando Territorial de Viseu, num caminho de terra batida, em zona florestal.

As operações de busca da GNR contaram com o envolvimento de diversas valências do serviço territorial e de intervenção, com o reforço de uma equipa de Unmanned Aircraft System (UAS) da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) e de equipas cinotécnicas.

Após a localização do idoso, foram de imediato acionados os meios de emergência médica, tendo o homem sido posteriormente transportado para uma unidade hospitalar, para que o seu estado de saúde fosse avaliado.

"A Guarda Nacional Republicana destaca o sucesso desta operação, que permitiu localizar com vida o cidadão desaparecido, evidenciando a importância da articulação entre as diferentes valências e capacidades operacionais da Guarda, designadamente o recurso aos meios cinotécnicos e aos drones, em operações de busca e localização de pessoas desaparecidas", indica a GNR num comunicado enviado às redações.