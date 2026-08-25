Óbidos e Peniche contra exploração mineira de caulino e argila a céu aberto

As câmaras municipais de Óbidos e de Peniche manifestaram-se contra a instalação de uma exploração mineira de caulino e argila, na freguesia de Serra d’El-Rei. Consideram que o projeto da Concessão Mineira C-185 “Royal China Clay”, atualmente em consulta pública, trará consequências “muito negativas” para o território.

Em causa está uma exploração mineira a céu aberto com mais de 101 hectares, concessionada pelo Estado à Motamineral – Minerais Industriais, S. A., empresa que, de acordo com os documentos em consulta pública, pretende implementar um empreendimento para aproveitamento de um depósito de minerais de areias cauliníticas e também de massas minerais de argila.

Na área de concessão estão definidos três núcleos num total de 51,4 hectares de exploração que “deverá estar concluída em cerca de 20,5 anos, considerando uma produção total na ordem das 569.100 toneladas/ano”, de acordo com o plano de lavra, consultado pela agência Lusa.

No documento é indicado que, da produção anual prevista, cerca de 31.800 toneladas serão de caulinos, 270.000 de areias lavadas e 267.300 argilas comuns.

A Câmara de Peniche informou nas redes sociais que já emitiu e comunicou o seu parecer desfavorável à Agência Portuguesa do Ambiente e esclareceu que não tem qualquer intervenção formal no processo de licenciamento deste projeto situado numa freguesia do concelho.

"É fundamental salvaguardar as populações, a qualidade de vida, o ambiente, a paisagem e as infraestruturas municipais perante uma atividade com uma duração prevista de mais de duas décadas", defendeu nas redes sociais, dizendo estar em concertação com as juntas de freguesia para definir as próximas ações a realizar.