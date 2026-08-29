Bebé nasce no aeroporto de Lisboa

Um bebé veio ao mundo num local inusitado: o Aeroporto de Lisboa. O parto aconteceu esta tarde, 29 de agosto, por volta das 16h00, avança a RTP.

A mãe, uma passageira de 34 anos, regressava de uma viagem a Cabo Verde com a filha de seis anos. Já no aeroporto, começou a sentir contrações e pediu socorro. O parto foi realizado pelas equipas de emergência que atuam no local.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) prestou apoio e avisou o companheiro da mulher e pai da criança, que a aguardava no átrio. Mãe e bebé estão bem e foram levados para a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. Não há registos recentes de casos semelhantes no país.