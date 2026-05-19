Bastonário diz que Governo está a agir para garantir segurança dos médicos detidos

O bastonário da Ordem dos Médicos disse esta terça-feira, 19 de maio, que o Estado português está a agir no sentido de garantir a integridade, segurança e repatriamento dos profissionais que integravam a flotilha e foram detidos pelas autoridades israelitas.Carlos Cortes, que falava aos jornalistas na Ordem dos Médicos, disse ter tentado entrar em contacto com os médicos portugueses em causa, que estão inscritos na Ordem dos Médicos, mas não conseguiu.“Não vou entrar em pormenores, mas sei que está a existir uma intervenção do Estado português no sentido de, muito rapidamente, garantir dois aspetos: a integridade, segurança e a dignidade destes dois médicos e serem repatriados”, afirmou o bastonário.Os dois médicos portugueses foram detidos pelas autoridades israelitas no âmbito da missão "Sumud Global Flotilla", pois a embarcação onde seguiam, que se deslocava para a Faixa de Gaza, foi intercetada em águas internacionais.Na segunda-feira, o bastonário tinha condenado a detenção dos médicos portugueses pelas autoridades israelitas, sublinhando que estava acompanhar o caso, em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com o Ministério da Saúde.O Governo português convocou na segunda-feira o embaixador israelita em Lisboa para protestar contra a detenção, "em violação do direito internacional", dos dois médicos portugueses que integravam a flotilha.