Base de dados dos bombeiros foi alvo de ciberataque comprometendo dados pessoais

A base de dados do Recenseamento Nacional de Bombeiros Portugueses (RNBP), com cerca de 60 mil registos, foi alvo de um ciberataque e os piratas acederam a dados pessoais, avança a agência Lusa, que teve acesso à comunicação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) aos comandos regionais e responsáveis das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. A ANEPC gere a plataforma do RNBP, que foi suspensa na sequência do ataque informático.

“A base de dados do Recenseamento Nacional de Bombeiros (RNBP), foi alvo de um ciberataque, tendo sido possível efetuar uma cópia dos dados pessoas”, diz a informação. A ANEPC adianta que o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e a Rede Nacional de Segurança Interna (RNSI) procederam “de imediato à suspensão da aplicação”.

Segundo a Lusa, o documento diz que entre os dados pessoais comprometidos estão o nome completo dos bombeiros inscritos, números de cartão de cidadão, identificação fiscal, segurança social, utente de saúde (e subsistemas de saúde), carta de condução, estado civil, data de nascimento, contactos, moradas e imagem e grupo sanguíneo.

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) confirmou à Lusa a situação e admite que os registados na plataforma deveriam ter sido informados individualmente. O presidente da LPB, António Nunes, diz que entre os dados não está informação bancária.

A ANEPC alerta que os titulares dos dados podem ser alvo de ações de phishing ( links e anexos maliciosos), smishing (por SMS ou MMS), vishing (por chamada telefónica) ou quishing (através da utilização de códigos QR maliciosos).

Entretanto, a ANEPC veio confirmar em comunicado o ataque, dizendo que está a tomar medidas para reforçar a segurança da plataforma RNBP. A Proteção Civil diz que enviou uma comunicação interna às entidades detentoras dos corpos de bombeiros e aos corpos de bombeiros a alertar para possíveis tentativas de fraude, com "um conjunto de procedimentos a adotar".