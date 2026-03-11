Barómetro DN/Aximage: 78% aprovam atuação das Forças Armadas nas depressões

O trabalho das Forças Armadas no apoio às populações durante as depressões que atingiram o país entre o final de janeiro e fevereiro merece uma classificação muito positiva por uma larga maioria dos portugueses, revela o Barómetro DN/Aximage de março. Para 55% das pessoas inquiridas, a avaliação é considerada “positiva”, seguida de 23% que a classificam como “muito positiva”. Já 12% descrevem-na como “negativa” e 3% como “muito negativa”, além dos 8% que não souberam ou não quiseram responder.. Numa divisão por regiões, a Área Metropolitana de Lisboa (AML) é a zona com a percentagem mais elevada nesta avaliação, com 62% a considerarem-na “muito positiva”. A análise é ainda tendencialmente estável por idades, com 63% do público com 65 anos ou mais a destacarem-na como “muito positiva”, 54% na faixa etária dos 50 aos 64 anos, 50% entre os que têm entre 35 e 49 anos e, por fim, 49% entre os jovens dos 18 aos 34 anos.. No espectro político, a avaliação varia. Os votantes da Iniciativa Liberal (IL) nas últimas legislativas são os que mais reconhecem o trabalho dos militares (70%), seguidos pelos votantes na CDU (68%). Livre e PAN surgem empatados com 62%, enquanto os apoiantes do Partido Socialista (PS) e os que votaram noutros partidos, branco ou nulo também aparecem empatados, com 57%. Seguem-se os votantes da AD, com 54%, e, por fim, os do Bloco de Esquerda (52%). Os abstencionistas registam 48%.. AutarcasOs autarcas também têm o seu trabalho reconhecido pela população, com 52% a avaliar como “boa”. No entanto, ficou empatada a opinião oposta de “muito boa” e “má” com 17%. “Muito má” ficou com 7% e 8% não quiseram ou não souberam responder. Na região Centro, a mais atingida pelas tempestades, 54% consideram “boa”, e 17% “muito boa”. Já a avaliação mais negativa, de “muito má”, corresponde a 7% dos inquiridos. Os eleitores da CDU são os que mais elogiam a atuação dos presidentes de câmaras (76%) e do Livre (74%), com a IL (63%) a completar os três primeiros colocados.Por outro lado, a maioria das pessoas inquiridas tem a opinião de que o Governo de Luís Montenegro não esteve bem no apoio à população. “Má” e “Muito má” somam 58%, face a 39%, se somadas as avaliações “boa” e “muito boa”. Não quiseram ou não souberam responder foram 5%. Ao mesmo tempo, a região Centro é que avalia com menos percentagem (36%) na avaliação de que o Governo esteve “mau”. O grupo etário entre os 35 a 49 anos é com a visão mais negativa (51%).Sem surpresas, os votantes da AD são os inquiridos com melhor avaliação do Governo neste caso: 49% consideram “boa”, e 11% “muito boa”, apesar de 31% avaliarem como “mau” - número ainda muito distante dos 7% que avaliaram como “muito mau”. .Barómetro DN/Aximage: Eleitorado de Montenegro aprova escolha de Luís Neves.Barómetro DN/Aximage: Carneiro adianta-se no empate técnico PS-AD-Chega, mas Ventura é líder da oposição\n.Ficha técnicaObjetivo do Estudo: Sondagem de opinião realizada pela Aximage - Comunicação e Imagem Lda. para o DN relativa a barómetro político e temas da atualidade. Universo: Indivíduos maiores de 18 anos eleitores e residentes em Portugal. Amostra: Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII),a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e região (4). A amostra consiste em entrevistas efetivas: 551 entrevistas CAWI; 268 homens e 283 mulheres; 123 entre os 18 e os 34 anos,148 entre os 35 e os 49 anos, 155 entre os 50 e os 64 anos e 125 para os 65 e mais anos; Norte 194, Centro 125, Sul e Ilhas 68, Área Metropolitana de Lisboa 164. Técnica: Aplicação online - CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) - de um questionário estruturado, devidamente adaptado ao suporte utilizado, a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas. O trabalho de campo decorreu entre 02 e 03 de março de 2026. Taxa de resposta:87,46%.Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 4,2%. Responsabilidade do estudo: Aximage - Comunicação e Imagem Lda.,sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.