Barco de recreio naufragou no rio Douro. Uma pessoa está desaparecida e duas sofreram ferimentos ligeiros

Uma embarcação de recreio naufragou no rio Douro, mais precisamente na zona de Barrô, concelho de Resende, região do Tâmega e Sousa, avança a SIC Notícias."Era uma embarcação em madeira, seria tipo um barco ou canoa, com três homens adultos. A dada altura virou e, dois deles conseguiram sair e chegar à margem com ferimentos ligeiros. O terceiro ocupante está desaparecido no rio", explicou à agência Lusa a adjunta do comando dos Bombeiros Voluntários de Resende.A mesma fonte acrescentou que os três homens adultos "têm todos mais de 40 anos".Para o local foram mobilizados 12 operacionais, entre os quais bombeiros mergulhadores, e seis veículos.O alerta foi dado às 14h44, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)..em atualização