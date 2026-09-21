Aviso amarelo por tempo quente alargado a 16 distritos e metade até quarta-feira

A persistência de temperaturas máximas elevadas levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a alargar o aviso amarelo de tempo quente para 16 distritos de Portugal Continental e metade até às 18:00 de quarta-feira.

As previsões do IPMA de tempo quente, que eram antes para 11 distritos e a maioria até às 18:00 de terça-feira, são agora até à mesma hora de quarta-feira para Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Lisboa, Castelo Branco e Portalegre.

Além destes distritos, o aviso amarelo devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima” estende-se a outros oito distritos de Portugal Continental, sendo que Setúbal é o único em que a previsão é só até as 19:00 de segunda-feira.

Para os distritos do Porto, Santarém, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga o aviso amarelo é até às 18:00 de terça-feira.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Segundo o IPMA, a subida gradual de temperatura, desde sábado, deve-se “à influência de um anticiclone localizado a norte dos Açores, que se entende em crista até ao Golfo da Biscaia, promovendo o transporte de uma massa de ar de origem continental (quente e seco) sobre a Península Ibérica”.

“A temperatura máxima deverá atingir valores acima de 30 graus na generalidade do território do continente”, prevê o IPMA.

O instituto refere que se considera “uma onda de calor quando, num período de seis dias consecutivos, a temperatura máxima do ar é superior em 5° C ao valor médio das temperaturas máximas diárias, para um determinado período de referência”.

Mais de 60 concelhos de 10 distritos de Portugal continental estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, num dia em que as temperaturas máximas vão continuar elevadas na generalidade do território, segundo o IPMA.

Em causa estão mais de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também quase todos os concelhos de todos os distritos do continente em perigo muito elevado e elevado de incêndio.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até ao final da próxima semana.