Avião em chamas no interior aterra em Lisboa

Um incêndio a bordo de um avião da Ryanair, obrigou ao acionamento dos meios de emergência do Aeroporto de Lisboa na manhã deste domingo, 01 de novembro. A aeronave vinha da Bélgica.

O incidente envolveu o voo FR3610, operado por um Boeing 737-800, com a matrícula 9H-QFB. As chamas terão sido provocadas por um powerbank transportado na bagagem de mão de um dos passageiros, segundo avançou a Aviação TV.

Ao CM, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa confirmou a ocorrência, mas esclareceu que os meios foram mobilizados por precaução e que o foco de incêndio foi extinto pela própria tripulação.

O fogo terá provocado danos no piso da cabine e num assento situado à frente do lugar onde começou o incêndio.

O avião assegurava a ligação entre Bruxelas-Charleroi e Lisboa. Após o incidente, a aeronave permaneceu imobilizada na pista durante alguns minutos, tendo depois conseguido deslocar-se pelos próprios meios até a uma área de serviço do aeroporto. O aparelho deverá permanecer em Lisboa até à conclusão dos trabalhos de reparação dos danos causados pelo incêndio.